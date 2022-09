Comisia Europeana recomanda guvernelor sa impuna o taxa asupra veniturilor generate de producatorii de energie electrica non-gaz atunci cand preturile de piata depasesc 200 de euro pe MWh, scrie Financial Times. Pretul energiei electrice in Germania, referinta regionala, este peste 450 EUR pe MWh. Veniturile in exces vor fi redistribuite pentru a ajuta companiile si gospodariile aflate in dificultate. Preturile energiei electrice au crescut vertiginos, deoarece sunt legate de pretul gazului, indiferent daca energia electrica este sau nu produsa cu gaz sau prin alte mijloace. Preturile gazelor…