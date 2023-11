Comisia Europeană a elaborat planuri de creştere a investiţiilor în reţelele electrice europene Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza retelele electrice in acest deceniu, potrivit estimarilor Uniunii Europene. Multe retele au o vechime de zeci de ani si trebuie adaptate de la modelul traditional al centralelor mari, pe combustibili fosili, la generarea de energie eoliana si solara. Pentru a demara investitiile in retea, Comisia va propune un plan saptamana viitoare. Un proiect vazut de Reuters spune ca Bruxelles-ul va acorda statutul de ”proiecte de interes comun” a 68 de proiecte de energie electrica, oferindu-le acces la autorizatii mai rapide si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

