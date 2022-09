Comisia Europeana a detaliat marti propunerile menite sa inaspreasca conditiile de acordare a vizelor pentru cetatenii rusi si de nerecunoastere a pasapoartelor rusesti emise in zonele ocupate ale Ucrainei, relateaza AFP. Aceste masuri au facut obiectul unui acord politic al ministrilor de externe din statele UE la sfarsitul lunii august. ”Agresiunea militara (rusa) nu este doar o agresiune impotriva Ucrainei, este si o amenintare pentru securitatea noastra. Cetatenii rusi nu trebuie sa aiba un acces facilitat in UE si desigur ca a fi turist in UE nu este un drept fundamental”, a motivat in fata…