- Comisia Europeana a deschis 40 de proceduri de infringement impotriva Romaniei in 2020, cu 5% mai multe fața de anul precedent, arata Raportului anual privind monitorizarea aplicarii dreptului Uniunii Europene, adoptat vineri.

- Per total, in 2020 Comisia a deschis 903 cazuri noi de constatare a neindeplinirii obligatiilor, in crestere cu 13% comparativ cu 2019, cand numarul de cazuri noi a fost de 797, potrivit Raportului anual privind monitorizarea aplicarii dreptului Uniunii Europene. Cele mai putine cazuri noi de transpunere…

- Romania este vizata proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor in domeniul justitiei, al locurilor de munca si drepturilor sociale, al impozitarii si uniunii vamale, respectiv al stabilitatii fianciare, anunța Comisia Europeana. Citește și: In plina prabușire a campaniei de vaccinare,…

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna mai 2021, comparativ cu luna aprilie 2021, o crestere de 1,4% in Uniunea Europeana (UE) si un avans similar in Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, preturile productiei industriale…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Republica Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la data de 30.06.2021. Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise…

- Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti. Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor…

- Romania este in topul clasamentului țarilor in care cei de pana in 34 de ani locuiesc inca alaturi de familie, arata un raport Eurostat. Principalele motive sunt de natura economica. Ultimul an de pandemie a inrautațit situația pentru mulți tineri care au ramas și fara un loc de munca. Specialiștii…