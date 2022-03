Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este suspectata inca de anul trecut ca a limitat oferta de gaze naturale in Europa pentru a provoca o crestere a preturilor, crestere care s-a agravat odata cu lansarea ofensivei rusesti in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. In aceste condiții, Comisia Europeana a demarat o ancheta impotriva…

- ”Noi, Germania si Italia, impreuna cu alte tari care sunt importatoare de gaze, carbune, cereale, porumb (…) finantam razboiul. Nu exista nicio indoiala”, a spus Draghi. ”Din acest motiv, Italia, impreuna cu alte tari, fac eforturi pentru a plafona pretului gazului. Nu exista niciun motiv substantial…

- Germania a activat prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, in contextul in care exista amenintarea opririi livrarilor rusesti.Anunțul a fost facut de ministrul german al Economiei care a indemnat populația și companiile sa reduca consumul. Ministrul german…

- Virgil Popescu a anuntat ca, joi, la Guvern a avut loc o intalnire cu ANRE si cu reprezentantii companiilor din domeniul energiei si gazelor naturale in care s-a discutat despre viitoarea OUG privind masurile privind domeniul energiei, care vor fi aplicate de la 1 aprilie, atunci cand actualele masuri…

- Luni, Putin a recunoscut independenta regiunilor Donetk si Lugansk din estul Ucrainei si apoi a desfasurat trupe acolo, in timp ce a negat planurile de invazie, determinand Statele Unite si Uniunea Europeana sa discute despre potentiale sanctiuni. Anuntul facut luni de Putin intr-un discurs lung televizat…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Decizia vine in urma unei solicitari a Bulgargaz, principalul furnizor de gaze si furnizor public al tarii balcanice, transmite Agerpres.Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor.Autoritatea…

