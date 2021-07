Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- „Mecanismul de Redresare si Rezilienta intra in linie dreapta! Parlamentele nationale au intrat in vacanta, dar la nivel european, munca este in toi pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta. Ieri am avut, in cadrul grupului de lucru al Parlamentului European din care fac parte, a 11-a intalnire privind…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca invita Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia sa puna in aplicare diverse dispozitii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea si…

- „Am primit PNRR-ul Romaniei: include reforme & investiții ptr. sprijinirea tranziției verde & digitale, „creșterea inteligenta”, sanatatea, reziliența și politicile ptr. generația viitoare. #NextGenerationEU va contribui la construirea unui viitor mai verde și mai sustenabil ptr. Romania”, a anunțat…

- In 2019, 46% din populația UE locuia in apartamente, in timp ce puțin peste o treime (35%) din populație traia in case decomandate și aproape o cincime (19%) locuia in case semidecomandate sau terase. potrivit unei analize Eurostat. Apartamentele au devenit cel mai comun tip de reședința in 14 state…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti. Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor…

