Cum a ajuns o romanca din Italia sa nasca in parcarea unui spital

O romanca de 34 de ani a nascut in Italia, miercuri dimineata, 6 aprilie, in masina cu care a reusit sa ajunga in parcarea spitalului din provincia Perugia. Bebelusul a vazut pentru prima data lumina zilei in autoturismul parintilor sai. Femeia era in masina impreuna cu… [citeste mai departe]