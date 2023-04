Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu state central si est-europene, inclusiv cu Romania, pentru protejarea intereselor fermierilor, dar si pentru tranzitul produselor agricole ucrainene, afirma Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al institutiei europene."Comisia Europeana…

- Statele din Estul Europei cer UE sa extinda lista interdicțiilor la import din UcrainaMiniștrii agriculturii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia cer vicepreședintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și comisarului UE pentru comerț, Janusz Wojciechowski, sa extinda lista restricțiilor…

- Polonia a decis sa suspende temporar importul de cereale din Ucraina. Masura a fost luata pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri noul ministru polonez al Agriculturii, citat de Agerpres. Robert Telus a preluat functia joi, dupa ce predecesorul sau…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni ca a inaintat Comisiei Europene o scrisoare comuna semnata alaturi de omologii sai din Bulgaria, Ungaria, Slovacia si Polonia prin care propun o serie de masuri care sa reduca semnificativ dezechilibrelor create in piata de importurile masive de cereale ucrainene,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…