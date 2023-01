Comisia Europeană a clasat patru proceduri de infringement ale României din domeniul mediului Patru dintre procedurile de infringement declanșate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, in domeniul protecției mediului, au fost clasate de catre Executivul comunitar, in urma masurilor legislative adoptate de țara noastra. Cele patru proceduri au fost clasate la data de 26 ianuarie 2023 și vizeaza reglementari privind evaluarea zgomotului ambiental, evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, precum și reglementari legate de inmatricularea autovehiculelor de ocazie cumparate din alte state membre UE: Cauza 2017/2108 avand ca obiect neindeplinirea obligațiilor de stat membru UE ce ii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

