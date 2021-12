Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat, luni, vaccinul anti Covid-19 dezvoltat de compania americana Novavax, se arata intr-un comunicat al EMA. Decizia urmeaza sa fie validata de Comisia Europeana printr-o aprobare oficiala.

- Astfel, vaccinul Pfizer-BioNTech devine primul autorizat in Uniunea Europeana pentru aceasta grupa de varsta. Inainte de autorizarea oficiala, experții europeni au analizat, aproximativ doua luni, datele medicale privind riscurile și eficienta vaccinului Pfizer pentru copiii intre 5 și 11 ani. Comisia…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat, joi, autorizarea vaccinului anti COVD-19 produse de Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani de catre Comisia Europeana. Președintele...

- In curand, Agenția Europeana a Medicamentului și Comisia Europeana vor da unda verde vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste intre 5 șii 11 ani. La noi, se fac pregatiri pentru vaccinarea anti-Covid a copiilor. Ei vor putea fi imunizati in centrele de vaccinare din fiecare oras, in unitatile sanitare…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat marți, in conferința de presa saptamanala de la Palatul Victoria, ca au inceput pregatirile logistice pentru vaccinarea anti-COVID la grupa de varsta 5-11 ani, avand in vedere ca vaccinul Pfizer urmeaza sa fie autorizat la…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a anunțat ca Agenția Europeana a Medicamentului va face recomandarea de autorizare a vaccinului Pfizer pentru grupa de varsta 5-11 ani pe 25 noiembrie, iar cel mai probabil pe data de 26 noiembrie. Vaccinul Moderna ar urma…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly a retras cererea de autorizare in Uniunea Europeana a tratamentului sau cu anticorpi pentru COVID-19, invocand lipsa cererii din partea statelor membre, care se concentreaza pe alti furnizori, potrivit Reuters .Retragerea are loc la o luna de cand Comisia Europeana…

- Indonezia a devenit prima tara care a autorizat vaccinul anti-COVID-19 al companiei americane Novavax, informeaza AFP. Vaccinul va fi produs de Serum Institute of India (SII) si va fi comercializat sub numele Covovax, a anuntat luni compania americana. Acest tip de vaccin utilizeaza o tehnologie diferita…