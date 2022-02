Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat in valoare de 43,6 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. „Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori pentru…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda societatii de energie electrica Complexul Energetic Oltenia SA un ajutor de restructurare in valoare de pana la 2,66 miliarde euro (13,15 miliarde lei), anunta

- Comisia Europeana a aprobat alocarea unui suport bugetar in valoare de 150 de milioane de euro pentru țara noastra.Din suma totala, 30 de milioane de euro vor fi oferiți sub forma de grant, iar restul - sub forma de imprumut la condiții avantajoase.

- ”Aeroportul din Timisoara are la dispozitie, incepand de astazi, 9 milioane de lei, suma care va permite acestui aeroport sa functioneze in continuare la standarde specifice de siguranta, securitate si calitate”, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia,…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei) pentru sprijinirea operatorilor de aeroporturi din Romania, loviți de pandemia de coronavirus.

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,4 milioane euro (6,9 milioane lei) destinata sustinerii activitatii cluburilor sportive din municipiul Miercurea-Ciuc in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Potrivit…