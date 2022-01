Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda societatii de energie electrica Complexul Energetic Oltenia SA („CE Oltenia”) un ajutor de restructurare in valoare de pana la 2,66 miliarde EUR (13,15 miliarde RON). Masura va permite societatii…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca vrea sa-si consolideze sustinerea financiara a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta sa faca nevoilor legate de conflictul in curs cu Rusia, relateaza AFP.

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, spune despre TAROM ca nu se afla intr-o situație fericita și ca va urmari pas cu pas aplicarea tuturor etapelor din planul de restructurare al companiei. Grindeanu a mentionat ca a avut luni o discutie cu directorul general al TAROM, care…

- Restructurarile promise de la Tarom au fost inghețate, insa ministrul transporturilor Sorin Grindeanu promite ca va supraveghea ca acest lucru sa fie finalizat. Grindeanu, despre discuțiile cu directorul Tarom „ TAROM, asa cum stiti in acest moment, e o companie care nu e intr-o situatie economica fericita.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri ordonanta de urgenta care va permite accesarea imprumutului in valoare de circa 14,94 miliarde de euro acordat de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Banii vor veni in zece tranșe.

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia este asteptat sa fie aprobat de Comisia Europeana in luna ianuarie 2022, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ne asteptam ca in cursul lunii ianuarie sa primim un raspuns favorabil de la Comisia Europeana privind restructurarea…