Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat joi planul de relansare al Greciei, ce va fi finantat prin imprumutul comun european destinat sa atenueze impactul economic al pandemiei de COVID-19, a anuntat joi, la Atena, presedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, transmite AFP. „Aprobarea pe care noi am dat-o…

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, primele PNRR-uri. Unul este cel al Portugaliei, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului UE si care a fost in aprilie prima care a trimis la Bruxelles programul sau de reforme si investitii finantate de Fondul Next Generation EU. Sefa Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Spaniei, care raspunde ''integral si este adecvat in mod echilibrat'' pentru ceea ce solicita executivul comunitar in vederea autorizarii accesarii sumelor ce vor fi constituite in fondul european de redresare…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Spaniei, care raspunde ''integral si este adecvat in mod echilibrat'' pentru ceea ce solicita executivul comunitar in vederea autorizarii accesarii sumelor ce vor fi constituite in fondul european…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul plan national de redresare si rezilienta (PNRR), cel al Portugaliei, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului UE, transmite Agerpres. Portugalia a vrut sa dea un exemplu, fiind in aprilie primul stat membru al UE care a transmis Bruxellesului…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul plan national de redresare si rezilienta (PNRR), cel al Portugaliei, fiind si primul stat al UE care a transmis in aprilie programul de reforme si investitii post-pandemie "NextGenerationEU", informeaza Agerpres."Este primul plan de relansare national sustinut…

- Bruxellesul a dat miercuri Portugaliei prima unda verde a planului national de relansare economica finantat printr-un imprumut comun fara precedent, menit sa ajute la depasirea consecintelor economice ale pandemiei covid-19, a anuntat presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza…

- Comisia Europeana a dorit sa dea un exemplu, fiind in aprilie primul stat membru al UE care a transmis Bruxellesului programul sau de reforme si investitii finantate de fondul european de redresare post-pandemie „NextGenerationEU”, relateaza Agerpres.„Este primul plan de relansare national sustinut…