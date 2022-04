Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat marti ca aproba o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte, informeaza News.ro . ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea…

- Peste 95.000 de crescatori de animale vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 454 de milioane de lei pentru compensarea unei parti din pierderile pe care le-au inregistrat in ultimii doi ani, cauzate de restrictiile sanitare si perturbarea lanturilor de aprovizionare, a anuntat joi ministrul…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

- Anuntul privind acordarea ajutorului de stat a fost facut sambata dupa amiaza de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Acesta a precizat ca prin Ordonanta de Urgenta se instituie cadrul legal de acordare un ajutor de stat catre CFR Calatori SA , in cuantum de 43 de milioane de euro,…

