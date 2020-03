​Comisia Europeană a aprobat proiecte de peste 500 milioane euro în România Comisia Europeana a aprobat, marți, proiecte în valoare de 1,4 miliarde de euro în 7 state UE, din care peste 500 de milioane de euro numai pentru România.



Bani europeni de 486,6 milioane euro din Fondul de coeziune au fost aprobați de CE pentru a asigura accesul la o mai buna apa potabila și la tratarea adecvata a apelor reziduale, de care vor beneficia peste 400.000 de persoane din sud-vestul României, a informat Comisia, într-un comunicat remis HotNews.



De asemenea, investițiile se vor face și pentru prevenirea contaminarii apelor subterane în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, sunt sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania si Franta, iar dupa miezul noptii vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.

- Sibiul s-a clasat pe locul sase in competitia pentru cele mai bune destinatii turistice europene ale anului 2020, concurs organizat de catre de Asociatia European Best Destinations si de Primaria Municipiului, potrivit unui comunicat de presa. "Sibiul a obtinut un rezultat frumos si confirmam…

- 17 țari, intre care și Romania Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria au semnat comunicatul final al summitului Grupului "Prietenii Coeziunii” care a avut loc in acest oras situat la 180 de kilometri sud…

- Bradul multisecular - paznicul Cibinului din Romania concureaza pentru statul de Arborele European al anului 2020, cu alti 14 copaci din alte tari. Printre ei, se numara Plopul singuratic din Federatia Rusa, Arborele Vrajitoarei din Irlanda, Copacul libertatii din Kaposvar (Ungaria), Arborele vrajitoare…

- In perioada 9 - 26 ianuarie, Digi Sport va transmite in DIRECT peste 60 de meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin care se va desfașura, in premiera in istoria competiției, in trei țari: Austria, Norvegia și Suedia. Turneul aliniaza la start 24 de reprezentative, repartizate in șase…

- Nu este analiza a vieții internaționale și concepere a politicii externe care sa nu considere China drept actor de prim plan al lumii de azi. Simptomatic, chiar politica externa a SUA a luat cu un deceniu in urma Asia ca „pivot”, iar analiști care conteaza in decizii (de pilda, Robert D. Kaplan, Marco…

- Consumatorii și intreprinderile din statele membre care nu fac parte din zona euro vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere de luni, 16 decembrie, a anunțat Comisia Europeana.Astfel, romanii care muncesc in strainatate vor plati comisioane mai mici…

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…