- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 606 milioane EUR (aproximativ 3 mii de miliarde RON) menita sa sprijine intreprinderile din anumite sectoare cu sediul in zone urbane și rurale mici, in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar…

- Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri și unitați administrativ teritoriale - IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit astazi, 3 iunie a.c., aprobarea Comisiei Europene. Programele se deruleaza prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile…

- Ca parte a raspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia Europeana a prezentat astazi un set de acțiuni menite sa ajute Ucraina sa iși exporte produsele agricole. In urma blocadei porturilor ucrainene, cerealele și alte produse agricole ucrainene nu mai pot ajunge la destinație.…

- Comisia Europeana a prezentat, joi, un set de actiuni menite sa ajute Ucraina sa isi exporte produsele agricole, in conditiile in care in urma invaziei rusesti si a blocadei porturilor ucrainene, cerealele si alte produse agricole ucrainene nu mai pot ajunge la destinatie. In aceste conditii, este nevoie…

- Romanii au continuat sa aiba planuri in acest an: aproape 63.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania in primele 3 luni ale anului, in valoare de 6.357 milioane de lei. 61% este creșterea creditelor fața de primul trimestru din 2021. Banca are o creștere de 2,5 miliarde lei a soldului de…

- Criminaliști din Slovacia au sosit in Ucraina pentru a ajuta la investigarea crimelor de razboi comise de armata rusa. Informația a fost transmisa de procurorul general Iryna Venediktova, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „Experții criminaliști din Slovacia au ajuns in Ucraina.…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

- Fermierii vor avea la dispoziție prin Programul Rural Invest un plafon de garantii in valoare de 2,5 miliarde de euro, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. Cu ajutorul acestui program, fermierii pot sa cumpere terenuri agricole, parti sociale pentru companiile care…