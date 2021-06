Comisia Europeana a aprobat miercuri planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Spaniei, care raspunde ''integral si este adecvat in mod echilibrat'' pentru ceea ce solicita executivul comunitar in vederea autorizarii accesarii sumelor ce vor fi constituite in fondul european de redresare post-pandemie ''NextGenerationEU'', relateaza agentiile Reuters si EFE. In baza PNRR-ului aprobat acum de Comisie, Spania va beneficia pana in anul 2026 de granturi in valoare de 69,5 miliarde de euro, din care Madridul a accesat deja o prefinantare de 9 miliarde de euro…