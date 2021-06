Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat luni planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Slovaciei, ce cuprinde granturi in suma totala de 6,3 miliarde de euro, un procent de 43% din aceasta suma fiind destinat programelor de combatere a schimbarilor climatice, relateaza agentiile EFE si DPA. Sunt…

- Comisia Europeana a aprobat joi planul de relansare al Greciei, ce va fi finantat prin imprumutul comun european destinat sa atenueze impactul economic al pandemiei de COVID-19, a anuntat astazi, la Atena, presedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, transmite AFP.

- Comisia Europeana a aprobat miercuri planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Spaniei, care raspunde „integral si este adecvat in mod echilibrat'' pentru ceea ce solicita executivul comunitar in vederea autorizarii accesarii sumelor ce vor fi constituite in fondul european de redresare post-pandemie,…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul plan național de redresare și reziliența (PNRR), cel al Portugaliei, a anunțat Ursula von der Leyen. Tot Portugalia a fost și primul stat care, in aprilie, a transmis Bruxellesului programul sau de reforme si investitii finantate de fondul european de redresare…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca PNRR nu a fost respins si nici retrimis, iar Comisia Europeana vine cu observatii la care Romania va raspunde. El a atras atentia celor care lucreaza la Planul de Redresare si Rezilienta cu nu pot pleca in concediu pana cand PNRR nu va fi aprobat, iar cineva trateaza…

- Ministrul Investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, ii propune liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-si dea demisia de la șefia social-democraților daca PNRR va fi aprobat de Comisia Europeana, iar daca nu va fi, isi da el demisia.

- Nicusor Dan a anuntat vineri lansarea in dezbatere publica a caietului de sarcini pentru noul Plan Integrat de Calitate a aerului, deoarece in prezent functionam pe un plan din 2018 si in contextul in care avem deja doua proceduri de infringement pe mediu declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei.…