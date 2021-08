Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul Cehiei. România rămâne în lotul restrâns al restanților In total, guvernul de la Praga va primi 7 miliarde de euro pentru proiectele sale de redresare economica post pandemie, potrivit zf.ro.42% din bani sunt destinați investitiilor cu impact direct asupra protectiei mediului. Pe zona de eficienta energetica, Cehia va primi 1,6 miliarde de euro. 480 de milioane de euro sunt alocați pentru proiecte de energie regenerabila, 1,1 miliarde de euro vor ajuta la dezvoltarea mobilitatii sustenabile, in timp ce 141 de milioane de euro merg catre dezvoltarea economiei circulare. Educatia sau digitalizarea economiei vor fi si ele finantate din suma totala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

