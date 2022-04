Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat suma de 91 de milioane de euro pentru Romania. Suma este destinata celor care cresc bovine, porcine și pasari de curte in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat. Sprijinul public se va acorda…

- Peste 95.000 de crescatori de animale vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 454 de milioane de lei pentru compensarea unei parti din pierderile pe care le-au inregistrat in ultimii doi ani, cauzate de restrictiile sanitare si perturbarea lanturilor de aprovizionare, a anuntat joi ministrul…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

