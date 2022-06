Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 606 milioane EUR (aproximativ 3 mii de miliarde RON) menita sa sprijine intreprinderile din anumite sectoare cu sediul in zone urbane și rurale mici, in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar…

- PSD a adoptat, in programul ”Sprijin pentru Romania”, masuri concrete și coerente de sprijin a companiilor romanești. Firmele interesate pot depune, de la inceputul acestei saptamani, cererile de finanțare pentru schemele de ajutor IMM Prod și Garant Construct, dupa ce vineri, 3 iunie, Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a anunțat, miercuri 25.05.2022, ca a aprobat schema romaneasca in valoare de 300 milioane EUR, granturi și micro-granturi pentru capital de lucru, destinate sprijinirii afacerilor din agricultura și industria alimentara, parte a programului ”Sprijin pentru Romania”. Fii la…

- Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Argeș, a anunțat ca a fost aprobata de catre Comisia Europeana, prima schema de ajutor de stat privind impaduririle din PNRR. Obiectivul schemei de ajutor este sprijinirea regenerarii padurilor deteriorate din Romania. „Masura vizeaza terenurile afectate de incendii…

- Crescatorii de animale din Romania vor fi ajutați de Comisia Europeana. Schema de ajutor de peste 90 de milioane de euro Crescatorii de animale din Romania vor fi ajutați cu 91 de milioane de euro pentru a-și putea continua activitatea. Este vorba despre o schema de ajutor, in valoare de 91 de milioane…

- In 2021, in Romania s-au inregistrat 93 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, dublu fata de media UE, iar cauzele raman infrastructura proasta si slaba pregatire a soferilor. Per ansamblu, la nivel european, 52% din decesele rutiere au avut loc pe drumurile din mediul rural,…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca a constatat ca o schema bulgara de 30,7 milioane de euro pentru a-i sprijini pe transportatorii aerieni afectati de pandemia de coronavirus este in conformitate cu Cadrul temporar de ajutor de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…