Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare notificata de Romania in valoare de 390 de milioane euro, puse la dispozitie partial prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta (‘MRR’), pentru a sprijini producerea energiei electrice…

- Comisia Europeana a aprobat joi, 15 septembrie, o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi și 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR),…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucraine

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care acordam 358 milioane de euro pentru refacerea capacitații de reziliența microintreprinderilor și IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 și se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59.…

- ”Avand in vedere ca 85% din apelurile de proiecte competitive din PNRR, inclusiv schemele de ajutor de stat, au stabilite termene de lansare in 2022, reuniunea de astazi a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), la care au participat din partea…

- Comisia Europeana a aprobat schema Romaniei de sprijin pentru productia de hidrogen, in valoare de 149 de milioane de euro. Este vorba despre o suma pusa la dispozitie prin intermediul Mecanismului de Redresare si Rezilienta pentru a sprijini productia de hidrogen din surse regenerabile, in conformitate…

- Comisia Europeana a aprobat, astazi, 8 august, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de 149 milioane euro pusa la dispoziție prin intermediul „MRR” pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile. Citește și: Pitești: fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor Scopul…