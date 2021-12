Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane lei) pentru sprijinirea operatorilor economici care administreaza aeroporturi in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane EUR (51,5 milioane RON) pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub forma…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane de euro, echivalentul a 51,5 milioane lei, pentru sprijinirea operatorilor economici care administreaza aeroporturi in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat institutia. Schema a fost aprobata in conformitate cu…

- Comisia Europeana a transferat, joi, Romaniei, 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinantare, reprezentand echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- „Este o lectie dura pe care o primim astazi de la Comisia Europeana, insa nicidecum una neasteptata. Privind in urma la aceasta procedura, inceputa in 2012, pot spune chiar ca autoritatile europene au fost excesiv de ingaduitoare si ne-au acordat toate sansele posibile sa ne indeplinim obligatiile,…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor, in valoare de 358 milioane de euro (1,772 miliarde de lei), pentru a sprijini IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 si de restrictiile pe care Guvernul roman a trebuit sa le implementeze pentru a limita raspandirea virusului. Conform schemei, sprijinul…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri o schema de ajutor, in valoare de 358 milioane de euro (1,772 miliarde de lei), lansata de autoritatile romane pentru a sprijini IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19 si de restrictiile pe care Guvernul roman a trebuit sa le implementeze pentru a limita raspandirea…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri o schema de ajutor, in valoare de 1,2 milioane de euro, lansata de autoritatile romane pentru a sprijini companiile aeriene sa inceapa zborurile internationale de la si spre Aeroportul International Maramures, in urma pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat…