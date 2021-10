Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 358 de milioane euro (1,772 miliarde lei) pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus si de masurile restrictive pe care guvernul roman a trebuit sa le puna in aplicare pentru a limita raspandirea virusului. Sprijinul public a fost aprobat in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. In cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subventii directe pentru investitii in activitati productive, pana la o suma maxima de 1 milion euro (4,9343 milioane lei) per beneficiar. Schema…