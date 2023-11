Stiri pe aceeasi tema

- Romania a modificat 56 de masuri in Planul National de Redresare si Rezilienta iar modificarile au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a lua in considerare circumstante obiective care au impiedicat indeplinirea anumitor masuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Comisia…

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei PNRR , care, in forma sa modificata, include si capitolul REPowerEU, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE . Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro 14,9…

- Comisia Europeana a aprobat marti modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, document care, in forma sa modificata, include si capitolul REPowerEU, informeaza Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene (MIPE).

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi)…

- Negocierile cu Comisia Europeana pe revizuirea Planului National de Redresare si Rezilienta s-au incheiat și a fost inclusa o finantare suplimentara de 1,4 miliarde de euro pe capitolul REPowerEU, care va fi parte integranta din PNRR, a anunțat astazi ministrul Investitiilor si

- Aceasta propunere a fost adoptata cu 512 voturi ''pentru'', 45 de voturi ''contra'' si 63 de abtineri.Votul deschide calea catre negocierile cu Consiliul UE, ce reprezinta statele membre, pentru a defini continutul final al acestui mecanism de sprijin numit ''Instrumentul pentru Ucraina''.Dispozitivul…

- Marcel Boloș a vorbit miercuri, la „Interviurile Digi24.ro” despre masurile pe care trebuie sa le adopte Guvernul in ceea ce privește PNRR, adica pensiile speciale, evaziunea fiscala și reformele fiscal-bugetare. Ministrul de Finanțe a spus ca daca acestea nu vor fi puse in practica Romania va pierde…

- Romania a prezentat astazi Comisiei Europene solicitare de modificare a Planului de redresare și reziliența, la care dorește sa adauge și un capitol REPowerEU. Capitolul privind REPowerEU propus de Romania acopera doua noi reforme și șase noi investiții, precum și o masura consolidata care figura deja…