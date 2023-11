Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu reactioneaza dupa ce Comsia Europeana a aprobat modificarea PNRR ului Romaniei. Ciolacu spune ca asa se aproba modificarile la Legea pensiilor si se inlatura inghetarea punctului de pensie pana in 2070, potrivit stiripesurse.roComisia Europeana confirma oficial ca am onorat…

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei PNRR , care, in forma sa modificata, include si capitolul REPowerEU, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE . Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro 14,9…

- ”Comisia Europeana confirma oficial ca am onorat promisiunea facuta romanilor, de a elimina din PNRR plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile. Odata cu aprobarea modificarii Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, de astazi scapam definitiv de cosmarul introdus cu…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza dupa ce Comsia Europeana a aprobat modificarea PNRR-ului Romaniei. Ciolacu spune ca așa se aproba modificarile la Legea pensiilor și se inlatura inghețarea punctului de pensie pana in 2070."Comisia Europeana confirma oficial ca am onorat promisiunea facuta romanilor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, astazi, ca modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobata de Comisia Europeana. Noul plan elimina plafonul de cheltuieli cu pensiile de 9,4% din PIB și include capitolul RePowerEU, insa taie fonduri pentru noile spitale.„Comisia Europeana…

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi)…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Negocierile cu Comisia Europeana(CE) pe revizuirea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) s-au incheiat, la final fiind inclusa o finantare suplimentara de 1,4 miliarde de euro pe capitolul REPowerEU, care va fi parte integranta din PNRR, a declarat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…