- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a declarat ca stimulentul de risc pentru toate cadrele medicale, implicate direct in tratarea pacienților infectați, a fost aprobat. Acesta este in valoare de 2.500 de lei, echivalentul a 500 de euro. Acesta...

- Comisia Europeana, prin Inițiativa Uniunii Europene (UE) pentru investiții in raspunsul la coronavirus, va direcționa catre mediul de afaceri din Romania 3,079 miliarde de euro, informeaza Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit CCIR, UE va mobiliza 37 miliarde de euro pentru toate…

- Banii europeni sunt urmatorul lucru la care trebuie sa ne uitam, iar Romania poate accesa 3 miliarde de euro din fondul de 37 de miliarde de euro anuntat recent de Comisia Europeana, strict pentru consecintele COVID-19, a declarat, joi, Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale "Concordia".…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni ca decizia Comisiei Europene in cazul CFR Marfa este din vina Guvernului PSD si a aratat ca vor fi luate toate masurile pentru salvarea acestei companii. "Aceasta decizie se datoreaza unui guvern care atunci cand a majorat capitalul, deci practic a…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat Tarom, informeaza comisia, potrivit Mediafax.In februarie…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- "Culmea tupeului! Dupa ce a bagat economia in sant, ministrul Citu se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze?!! Domnule ministru, in ultimele doua luni, cand ati facut dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate de 9,5 miliarde lei (0,9% din PIB) nu v-ati gandit la deficit?…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri setul comun de instrumente cuprinzand masuri de atenuare convenite de statele membre pentru a raspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generatie de retele mobile.