- Comisia Europeana a aprobat, luni, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza careia in Romania se vor acorda ajutoare regionale in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027, in cadrul Orientarilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale („OAR").

- Comisia Europeana (CE) a aprobat, luni, o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane lei) pentru sprijinirea operatorilor economici care administreaza aeroporturi in contextul pandemiei de coronavirus.

- Uniunea Europeana a trimis pana acum in Romania 250 de concentratoare de oxigen și peste și 5.000 de flacoane de anticorpi monoclonali, ca ajutor din rezerva strategica a UE, pentru tratarea pacienților COVID in stare grava. Alte peste 20 de ventilatoare și concentratoare de oxigen urmeaza sa ajunga…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, acordarea unor resurse suplimentare in valoare de doua miliarde de euro pentru Italia, Spania, Luxemburg si Romania, in cadrul pachetului „Asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei" (REACT-EU).

- România urmeaza sa primeasca 29,2 miliarde de euro, în doua tranșe, fiind granturi, respectiv împrumuturi. Conform datelor, 41% din suma este alocata investițiilor privind mediul și tranzița „verde, iar 21% pentru digitalizare. Proiectele județului Cluj, incluse în…