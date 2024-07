Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat o noua runda de finanțare semnificativa pentru proiecte de transport in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), destinata sa sprijine modernizarea infrastructurii și sa promoveze sustenabilitatea in transporturile europene. Aceasta inițiativa uriașa va aloca…

- Inundatiile catastrofale care au afectat mai multe landuri din sudul Germaniei determina un nivel crescut al apelor fluviului care se extinde de-a lungul Dunarii, pana in Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia, viitura ajungand in aceste zile și in Romania. Creșterea debitului și nivelului apelor Dunarii…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat tranzactia prin care Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, preia pachetul majoritar de la traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al CE. „CE a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile economice,…

- In condițiile razboiului din Ucraina, care a transformat Dunarea in cel mai sigur culoar de transport naval de marfuri din regiune, Comisia Europeana aloca Romaniei o finanțare de 230 de milioane de euro pentru imbunatațirea condițiilor de navigație pe Dunare. Imbunatațirea condițiilor de navigație…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, pentru compania TAROM, un ajutor de restructurare in valoare de pana la 95,3 milioane euro (473,69 milioane lei), in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. ”Ajutorul de restructurare acordat de Romania…

