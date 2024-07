Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunta ca deblocarea a 1,7 miliarde de euro pentru proiecte strategice de cercetare si inovare a fost aprobata de Comisia Europeana."Dupa 2 ani de negocieri, Comisia...

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri, ca, in urmatorii trei ani, conform datelor Institutului National de Statistica, aproximativ o treime din corpul functionarilor publici din Romania va iesi la pensie, iar mare parte a muncii acestora urmeaza sa fie preluata de inteligenta artificiala…

- Inca de la intrarea la guvernare, Partidul Social Democrat a mizat pe creșterea economica sustenabila a Romaniei prin investiții cu fonduri europene. Guvernul Ciolacu a crescut masiv absorbția de bani europeni, ajungand astazi la o rata de peste 97%. La acest moment, valoarea proiectelor contractate…

- Fonduri europene Valoarea proiectelor contractate pe fonduri europene se ridica, la acest moment, la 15 miliarde de euro, fata de cele 1,5 miliarde de euro la finalul anului 2016, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la evenimentul de lansare a unei noi editii…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, susține ca doar in ultima luna, Romania a reușit sa atraga inca 4 miliarde de euro pe programele din exercitiul financiar 2021-2027 aferente Politicii de Coeziune. In total, Romania a reușit sa atraga 15 miliarde de euro și sunt in curs de atragere alte 6…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a subliniat faptul ca datele Eurostat privind dinamica investitiilor din anul trecut arata ca Romania a avut cea mai ridicata pondere a investitiilor productive in PIB din ultimii 11 ani. Astfel, investitiile productive din PIB sunt 26,9%,…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța ca Romania are la dispoziție 6 miliarde de euro pentru transformarea digitala. Bogdan Ivan scrie pe Facebook ca Romania trece la urmatorul nivel.