Comisia Europeană a aprobat compania înlocuitoare a operatorului aerian italian Alitalia, numită ITA Aprobarea companiei Italia Trasporto Aereo (ITA) va fi intampinata cu usurare de Roma, care a negociat de luni de zile pentru ca cele 900 de milioane de sa nu impiedice lansarea noii companii aeriene. Este putin probabil ca Alitalia sa ramburseze acel ajutor, plus dobanzile, intrucat conturile transportatorului sunt goale, iar banii pe care ii poate colecta din vanzarea activelor nu sunt de asteptat sa fie suficienti. ITA va functiona cu mai putin de jumatate din flota de aeronave Alitalia si i se va permite sa preia doar parti limitate ale activitatilor de manipulare si intretinere ale predecesorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

