Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat luni adoptarea unui nou cadru legal pentru a permite transferul datelor personale din UE catre SUA, element considerat de importanta cruciala pentru economia digitala, dupa anularea celor precedente prin decizii ale justitiei europene, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a mai facut luni un pas important pentru transferul transatlantic de date personale: Comisia Europeana a adoptat decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor pentru Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor.

- Adunarea Generala a Asociatiei Camerelor de Comert Europene de la Geneva din luna Iunie,a.c., a avut ca punct principal pe ordinea de zi stabilirea obiectivelor concrete ale Camerelor de Comert europene, in vederea transmiterii unui mesaj comun catre Comisia Europeana, care sa fie pus in practica incepand…

- Comisia Europeana a prezentat, in ziua de 28 iunie, doua propuneri menite sa garanteze ca cetațenii și intreprinderile pot continua sa faca retrageri și plați cu bancnote și monede euro in intreaga zona euro și pentru a defini un cadru pentru o posibila noua forma digitala a monedei euro pe care Banca…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat, in calitate de membru in consiliul director, la Adunarea Generala a Asociației Camerelor de Comerț Europene (Eurochambres), desfașurata la Geneva, in data de 20 iunie a.c.Adunarea Generala a Eurochambres…

- In ultima perioada s-au intensificat acțiunile de phishing in care este folosit numele Poștei Romane. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet. Compania Naționala Poșta Romana s-a confruntat cu un…

- Pentru contribuabilii din intreaga lume, plata taxelor și a impozitelor este printre activitațile cele mai dificile și consumatoare de timp. De aceea, ANAF a ales transformarea digitala și automatizarea sistemelor prin intermediul raportarii SAF-T. Adoptarea tehnologiei poate asigura impozitarea adecvata…