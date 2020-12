Stiri pe aceeasi tema

- "Comisia Europeana a alocat suma de 8,5 miliarde euro in cadrul celei de a treia transe a sprijinului financiar acordat unui numar de cinci state membre prin intermediul Instrumentului SURE. In cadrul sprijinului financiar acordat astazi, Belgia a primit 2 miliarde euro, Ungaria – 200 de milioane euro,…

