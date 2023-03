Comisia Europeana a acordat, pana acum, peste 150 de miliarde de euro statelor membre, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, in putin peste doi ani de la creare, stimuland reforme si investitii transformatoare in tarile beneficiare, scrie Rador.

Pentru cresterea transparentei functionarii mecanismului, Comisia a lansat, ieri, o harta interactiva online care prezinta proiectele sprijinite din aceste fonduri si care este actualizata periodic.

