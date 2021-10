Comisia Europeana a adoptat marti programul de lucru pentru 2022, care stabileste urmatoarele etape ale agendei sale indraznete si transformatoare catre o Europa post-COVID-19 mai verde, mai echitabila, mai digitala si mai rezilienta, inclusiv o economie in serviciul cetatenilor. Aceasta economie include o initiativa privind un venit minim adecvat, dupa cum se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. CE va lua masuri pentru transpunerea in realitate a celor sase obiective ambitioase emblematice: o economie in serviciul cetatenilor, un Pact verde european, o Europa pregatita pentru era…