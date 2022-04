Aceasta propunere vine in completarea asistentei umanitare pe care UE o acorda persoanelor care fug din Ucraina, mai ales in cursul calatoriei lor prin Uniune, si este pe deplin coerenta cu acquis-ul UE in materie de azil si cu actiunea externa a Uniunii, potrivit sursei citate. De la inceputul invaziei militare a Ucrainei de catre Rusia, peste 3,8 milioane de persoane care fug din calea razboiului au ajuns in Uniunea Europeana. UE si statele sale membre depun eforturi considerabile pentru a le oferi acestor persoane asistenta umanitara si protectie temporara, inclusiv acces la piata muncii,…