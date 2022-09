Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acuzat Gazprom ca a oprit furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream din Marea Baltica catre Germania folosind pretexte false, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comisia Europeana a acuzat Gazprom ca a oprit furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream din Marea Baltica catre Germania folosind pretexte false.„Anuntul Gazprom din aceasta dupa-amiaza ca inchide din nou (Nord Stream) sub pretexte false este o alta confirmare a nefiabilitatii sale ca furnizor”,…

- Rusia arde, la propriu, in atmosfera cantitati mari de gaze naturale, in apropierea frontierei cu Finlanda, in timp ce reduce drastic volumele exportate catre Uniunea Europeana, au declarat vineri agentiei Reuters mai multi oameni de stiinta si analisti. Reprezentanti ai firmei de consultanta Rystad…

- Fluxurile de gaz prin conducta Nord Stream 1 au scazut miercuri la o cincime din capacitatea conductei, ceea ce a determinat autoritatea de reglementare a rețelei din Germania sa lanseze un nou apel catre gospodarii și industrie pentru a economisi gazul și a evita raționalizarea, scrie Reuters.

- Raționalizarea energiei in Europa nu poate fi exclusa, a avertizat șeful gigantului energetic Shell, din cauza ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu gaze din Rusia, scrie BBC. Luand cuvantul la o conferința pe teme energetice, Ben van Beurden a declarat ca se anunța o „iarna cu adevarat grea in…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța”, programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Livrarile de gaze rusesti spre Germania au fost intrerupte timp de zece zile pentru lucrari de mentenanta dinainte programate la conducta Nord Stream 1, care trece prin Marea Baltica, cea mai importanta conexiune pentru fluxul de gaze naturale spre Germania, relateaza luni DPA. Gigantul rus Gazprom…

- Gazprom a anuntat marti ca reduce capacitatea zilnica de livrare a gazelor catre Germania cu peste 40% prin gazoductul Nord Stream, echipamentul necesar nefiind furnizat de grupul german Siemens, transmite AFP. „Livrarile prin gazoductul Nord Stream pot fi garantate doar pana la un volum de 100 milioane…