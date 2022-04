Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Anca Dragu a transmis joi, 31 martie, ca „ministrul Budai s-a pierdut in traducerea din engleza in romana”, dupa ce acesta a scris ca a discutat cu Nicolas Schmit, comisar european, despre flexibilizarea procentului de 9.4% din PIB alocat pentru pensii, in PNRR, in urma negocierilor cu…

- Comisarul european Nicolas Schmit, responsabil pentru locuri de munca si drepturi sociale, efectueaza o vizita in Romania Comisarul european Nicolas Schmit, responsabil pentru locuri de munca si drepturi sociale, efectueaza o vizita in Romania Comisarul european Nicolas Schmit, responsabil pentru locuri…

- In cadrul unei intalniri organizate la Strasbourg, Comisarul European pentru Locuri de Munca si Drepturi Sociale, Nicolas Schmit, si-a exprimat sprijinul pentru initiativa eurodeputatului Victor Negrescu privind masuri europene comune pentru seniori si crearea unui numar verde european pentru varstnici.…

- Comisia Europeana a acordat in total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operationale (PO) ale Romaniei, Frantei si Germaniei, Romania urmand sa beneficieze de cea mai mare parte a sumei, care va fi utilizata pentru furnizarea de cursuri unui numar de 168 000 de elevi defavorizati…

- Comisia Europeana a acordat in total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operationale (PO) ale Romaniei, Frantei si Germaniei, Romania urmand sa beneficieze de cea mai mare parte a sumei, care va fi utilizata pentru furnizarea de cursuri unui numar de 168 000 de elevi defavorizati…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Redresarea industriala si economica” februarie 15, 2022 10:23 In ultimii doi ani, lumea intreaga a fost concentrata, in principal, pe contracararea pandemiei de COVID-19, iar o serie de probleme globale s-au acutizat si ocupa acum primele locuri…

- PNL și PSD se contreaza din nou pe tema majorarii pensiilor. Dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit din nou despre renegocierea PNRR, șeful liberalilor, Florin Cîțu, i-a transmis sa nu mai stea în România, ci sa mearga la Bruxelles și sa convinga Comisia Europeana. "Cine…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va retine din fondurile europene alocate Poloniei, daca aceasta nu va incepe sa plateasca o amenda impusa de Curtea de Justitie a UE (CJUE) in urma refuzului Varsoviei de a inchide mina de lignit de la Turow.