Comisia Europeană: 31,5 miliarde euro pentru coeziunea economică a României Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale a regiunilor sale, precum si a tranzitiei sale verzi si digitale, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar publicat luni. Astfel, se vor acorda 4,33 miliarde euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) pentru sprijinirea transformarii economice inovatoare si inteligente a Romaniei. Fondurile vor contribui la cresterea competitivitatii intreprinderilor mici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a alocat Romaniei 31,5 miliarde de euro prin politica de coeziune a UE pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala a țarii in perioada 2021-2027. Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune UE…

- Cresterea competitivitatii economice si a nivelului de digitalizare Vor fi acordate 4,33 miliarde euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) pentru sprijinirea transformarii economice inovatoare si inteligente a Romaniei. Fondurile vor contribui la cresterea competitivitatii intreprinderilor…

- 31,5 miliarde de euro pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala a Romaniei in perioada 2021-2027. Romania va primi in total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta, vineri, ca Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde, a precizat ministrul…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Romania va avea la dispoziție 1,39 miliarde euro pentru investiții in modernizarea sectorului energetic, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și a putea atinge obiectivele in materie de clima și energie asumate la nivelul Uniunii, pana in 2030. Vorbim de o suma importanta, pusa la dispoziție…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la…