Comisia Erupeană a autorizat o a doua insectă ca ingredient alimentar pe piața UE Noul aliment se va gasi sub forma congelata, uscata și de pudra și este destinat comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Aceasta autorizație vine in urma unei verificari complete efectuate de EFSA, care a concluzionat ca lacusta migratoare poate fi folosita ca aliment. Produsele care vor conține acest aliment nou vor fi etichetate pentru a informa consumatorii cu privire la potențialele reacții alergice. Aceasta autorizare din partea Comisiei este rezultatul unui vot pozitiv, in luna septembrie, din partea statelor membre in care a fost depusa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

