- Comisia Electorala rusa a recomandat miercuri anularea "pentru incalcari grave" a victoriei candidatului pro-Kremlin pentru funcția de guvernator regional in Orientul Indepartat, dupa o modificare dramatica in numararea voturilor care a provocat un val de indignari, relateaza AFP.

- Un cetațean german in varsta de 22 de ani a murit, sambata noapte, in orașul Koethen din estul Germaniei, doi afgani fiind reținuți sub suspiciunea ca l-au ucis, a anunțat duminica poliția și procuratura germana, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.

- Sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii s-au strans, duminica dimineata, in 80 orase din Rusia pentru a protesta impotriva proiectului guvernamentale de crestere a varstei de pensionare, in contextul in care duminica au loc alegeri locale in capitala Federatiei Ruse, transmite Reuters. Citește…

- Autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk din estul prorus al Ucrainei au anuntat vineri convocarea de alegeri generale pentru data de 11 noiembrie in ambele entitati, nerecunoscute de comunitatea internationala, informeaza EFE si Interfax. In noiembrie se implinesc patru ani de…

- ​Presedintele SUA, Donald Trump, se teme ca declaratiile pe care le-ar face in audierile Comisiei speciale care ancheteaza cooperarea cu Rusia ar putea conduce la acuzatii privind marturie mincinoasa, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Trei militari ai NATO au fost ucisi duminica de un atacator sinucigas cu bomba in estul Afganistan, a anuntat comandamentul misiunii 'Resolute Support', relateaza agentia de presa Reuters. Atacul a cauzat, de asemenea, ranirea unui militar american si a doi soldati afgani.…

- Urmatoarele alegeri pentru functia de primar al municipiului Chisinau vor avea loc odata cu scrutinul local general din iunie 2019, potrivit unei hotarari a Comisiei Electorale Centrale (CEC) aprobate vineri in urma deciziilor justitiei care a invalidat recentele alegeri locale anticipate, relateaza…