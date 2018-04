Comisia electorală din Ungaria confirmă majoritatea de două treimi pentru partidul lui Viktor Orban Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi, informeaza dpa. Acesta este al treilea mandat consecutiv pentru Fidesz si al patrulea, in general. Pe locul doi s-a clasat partidul de extrema dreapta Jobbik, cu 26 de mandate, iar pe pozitia a treia, social-democratii, cu 20, a anuntat Comisia electorala, dupa ce a numarat sambata ultimele buletine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

