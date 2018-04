Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi,…

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- Victorie zdrobitoare a dreptei in Ungaria; Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a caștigat majoritatea de doua treimi in Parlament, la alegerile legislative de duminica. Orban obține astfel pentru a treia oara consecutiv șefia Guvernului.

- Partidul de guvernamant Fidesz si a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. Liderul Fidesz, premierul…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 74,6% din voturi, informeaza Reuters. Conform…

- Fidesz, partidul premierului nationalist de dreapta Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, arata primele rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 69,1% din voturi, potrivit Reuters.

- Rezultatele parțiale date de presa ungara arata ca Viktor Orban și FIDESZ ar fi pierdut majoritatea de doua treimi, dar ar urma sa caștige majoritatea simpla, informeaza Revista 22.Rezultatele primului sondaj realizat de institutul de cercetare Median (considerat foarte credibil) anunța urmatoarele…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…