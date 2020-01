Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala spaniola a ordonat vineri ca liderul separatist catalan Quim Torra sa fie destituit din functiile de deputat regional, ceea ce ar implica sa piarda postul de premier al regiunii Catalonia, noteaza AFP.

- Comisia Electorala din Spania a ordonat, vineri, anularea mandatului de parlamentar al liderului catalan Quim Torra, ceea ce ar implica pierderea postului de președinte regional al Cataloniei, relateaza AFP.Potrivit statutului regiunii autonome Catalonia, președintele trebuie sa fie deputat regional.Decizia…

- Un tribunal spaniol l-a decazut din funcții pentru 18 luni pe președintele regiunii Catalonia, independentistul Quim Torra, pentru nesupunere fața de comisia electorala, a anunțat justiția într-un comunicat, potrivit Rador.Decizia curții superioare de apel a Cataloniei nu este executorie…

- Un tribunal spaniol l-a suspendat joi din orice functie publica pentru o perioada de 18 luni pe presedintele regiunii Catalonia, separatistul Quim Torra, pentru refuzul de a pune in executare un ordin al autoritatii electorale, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al justitiei. …

- A inceput in Spania procesul in care președintele Cataloniei ar putea sa primeasca interdicția de a mai exercita funcția. Statutul regiunii Catalonia este unul care a provocat manifestații uriașe in Spania și a dus la condamnarea la inchisoare a mai multor lider pro-separatiști. Parchetul cere ca…

- Marea Britanie a cerut mai multe detalii privind mandatul european de arestare emis de Curtea Suprema a Spaniei pe numele Clarei Ponsati, una din liderii separatiști catalani, se arata într-un document britanic publicat de autoritațile spaniole, relateaza Mediafax citând Reuters. Într-un…

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…