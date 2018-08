Comisia din Senat privind intervenția în forță a jandarmilor, suspendată din lipsă de cvorum Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, a afirmat ca a semnat ordinul de intervenție a pieței dupa ora 12.00, in timp ce jandarmii au afirmat ca ordinul a fost semnat la ora 23.00. In acest interval a fost evacuata deja Piața Victoriei și au avut loc violențe gratuite din partea jandarmilor. „Jandarmeria a facut ceea ce trebuia sa faca”, a spus Speranța Cliseru, luni, la Parlament, potrivit Digi24.ro. „Au fost imagini pe care le-ați vazut și dumneavoastra (la televizor, n.red.), nu a fost vreo dotare speciala. Eu nu m-am aflat in centrul de comanda. Nu existau doua centre. Cum v-a spus și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, dupa audierea din Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților, ca nu a vorbit cu prefectul Capitalei in ziua de 10 august, atunci cand a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și cand a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței. „In jurul pranzului,…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare din Parlament, unde prezinta raportul intocmit de minister in legatura cu violentele din 10 august din Piata Victoriei, Carmen Dan explicand ca raportul va fi detaliat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare din Parlament, unde prezinta raportul intocmit de minister in legatura cu violentele din 10 august din Piata Victoriei, Carmen Dan explicand ca raportul va fi detaliat…

- Ministrul de Interne va fi audiat in Parlament. Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a decis sa cheme ministrul de Interne pentru explicatii, saptamana viitoare. Carmen Dan nu va fi insa singura persoana chemata la audieri. Opozitia mai doreste audierea sefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian…

- Modul in care a acționat Jandarmeria Romana in timpul mitingului de vineri seara, in Piața Victoriei, va fi discutat in Parlament. Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni, marți, in ședința de urgența in care se va discuta solicitarea PNL de a-i audia pe ministrul de Interne, Carmen…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti. …