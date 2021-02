Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 46 de ani care a intrat in șoc anafilactic la cateva minute dupa ce a fost vaccinata anti-Covid cu serul de la AstraZeneca se simte bine. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, care astazi a susținut o ampla conferința de presa, a vorbit și despre cazul femeii de la Olt,…

- Premierul Florin Cițu a susținut, sambata, o conferința de presa in care a facut precizari legate de vizita la Bruxelles, de proiectul de buget, de execuția bugetara, dar și de noile tranșe de vaccin alocate Romaniei. “Se va juca cu mandatele pe masa”, a amenințat Cițu. Principalele declarații ale…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis s-au administrat 446 de vaccinuri anti-COVID, din care 182 Moderna, si s-au inregistrat doua tipuri noi de reactii adverse la rapel, amorteli faciale si furnicaturi, in 15 minute dupa vaccinare, a anuntat, duminica, Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis, transmite…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat ca, vineri la pranz, 149 de localitati sunt in scenariul rosu privind conditiile de desfasurare a cursurilor scolare si 903 in scenariul galben. Restul de 2.881 de localitați sunt in scenariul verde. Bucureștiul se afla in scenariul galben. Intre cele 149…

- Certificatul de vaccinare „este o cerința medicala”, a spus, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii…

- Biroul antifrauda al Uniunii Europene, OLAF, a lansat o ancheta asupra agentiei de protectie a frontierelor a blocului comunitar, Frontex, a confirmat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA. “OLAF poate confirma ca a deschis o ancheta privind Frontex”, se arata intr-un comunicat al serviciului de…

- Deși in prezent nu exista dovezi medicale sau științifice care sa sugereze ca moartea doctorului Michael a fost declanșata de vaccin, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor efectueaza o investigație de rutina a incidentului, relateaza presa americana. Autoritațile sanitare investigheaza cazul…

- Poliția municipala, vama și direcția regionala a mediului au desfașurat o operațiune majora vineri in Nisa, pentru a intercepta o incarcatura de colete ilegale provenite din țarile din est. Rezultat: 1,2 tone de alimente distruse, pachete de țigari și alcool confiscate, relateaza presa franceza. De…