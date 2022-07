Stiri pe aceeasi tema

- Cu votul unanim al deputaților prezenți la ședința plenara, a fost aprobat un proiect de lege prin care se extind categoriile de beneficiari ai alocațiilor lunare de stat. Astfel, persoanele antrenate de organele puterii locale la stringerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil pentru ridicarea imunitatii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Dezbaterile si votul secret cu bile asupra acestui raport vor avea loc in plenul de marti, dupa plenul comun al Legislativului care incepe…

- Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 iunie 2022 Cu privire la cadre Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor (numar unic 569/ME/2021) Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea…

- Consiliul Local Tulcea este convocat in sedinta extraordinara, convocata de indata. Sedinta are loc joi, 19 mai, ora 15:00 in sala de sedinte a Primariei.Vor fi supuse spre aprobare proiecte de hotarare privind: aprobarea proiectului ldquo;Asigurarea infrastructurii pentru biciclete" si a cheltuielilor…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cirjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului…

- Fundatia Europeana pentru Consultanta, Implementare si Dezvoltare (FECID) a organizat cursul de formare "Instrumente inovative de predare, realizarea de planuri remediale individuale", desfașurat in perioada 6-8 mai 2022, cu prezența unui numar de 17 cadre didactice de la școli din județele Sibiu și…

- Uniunea Democrata Turca din Romania UDTR a oferit vineri, 29 aprilie 2022, la Constanta, un iftar, cina traditionala specifica postului din luna Ramazan.Evenimentul a fost organizat de Comisia de religie si a reunit lideri ai UDTR, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, ai Legislativului, ai…

- ”Gandirea la nivelul coalitiei a fost una corecta, pentru ca toata lumea s-a intrebat ce vom face cu banii neabsorbiti. Avem aceasta suma de 10 miliarde de euro, (..) au fost discutii la nivelul Comisiei Europene. Decat sa se piarda acesti bani, s-a gandit aceasta alternativa”, a spus ministrul. Marcel…