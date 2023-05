Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 7,4%, de la 8%, estimarea de inflatie pentru finalul acestui an, pe fondul unei reduceri mai ample decat s-a prevazut a cotatiilor internationale pentru petrol si pentru bunurile energetice. „Reducerea mai ampla a cotatiilor internationale…

- Piata muncii va urma o traiectorie pozitiva pe termen mediu, oferind perspective destul de bune pentru toate categoriile salariale, se arata in Prognoza pe termen mediu 2023-2026, varianta de primavara, potrivit Agerpres.

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,8% in 2022, pana la unul 2,4% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,7%.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest an o crestere medie anuala de 10,5%, dupa un avans…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna de gaze…

- Principalele motoare economice ale cresterii de 4,8% din 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul, arata datele regionale comunicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Principalele motoare economice ale cresterii de 4,8% din 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul, arata datele regionale comunicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP).

- Principalele motoare economice ale cresterii de 4,8% din 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul, arata datele regionale comunicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP). Cele doua judete si Bucurestiul fac, cumulat, o treime din PIB-ul Romaniei si au crescut cu 6-8%. „Bucurestiul…

- Deficitul contului curent al balanței de plați a fost de 26,57 miliarde euro in 2022, in creștere cu 52% fața de anul precedent, cand se ridica la 17,47 miliarde euro.In perioada ianuarie - decembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 6,14 miliarde euro, ingrijorator fiind avansul puternic…