- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a publicat prognoza pe termen mediu 2018-2021 - varianta de primavara 2018, cu un curs mediu al monedei euro in crestere, de la 4,59 lei cat inregistra in varianta de iarna la 4,65 lei, o inflatie in crestere, precum si un deficit de cont curent mai mare.

- In varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 – 2021, Comisia Nationala de Prognoza prezinta datele surprinzatoarea: cursul leu/euro se va mentine in urmatorii trei ani la un nivel apropiat de cel din prezent si chiar pretul euro va scadea.2018 s-ar incheia cu o cotatie de 4,65…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri. Proiecţia de inflaţie pentru următorii trei ani a fost, de asemenea, modificată…

- Prin proiect, se instituie obligația elaborarii și actualizarii Strategiei de dezvoltare economica și sociala a Romaniei pe termen lung, denumita Strategia “Romania 2040” precum și cadrul ”instituțional de realizare și de asigurare a consensului național”, relateaza News.ro. ”Strategia “Romania 2040”…

- Comisia Naționala de Prognoza va dezvolta componenta strategica și va avea un rol important in stimularea investițiilor publice, prin evaluarea și monitorizarea schemelor de ajutor de stat și prin implementarea proiectelor de investiții in parteneriat public-privat.Citeste si: Descinderi…

- Guvernul va aproba, joi, o ordonanta de urgenta "care intareste rolul" Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza. "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu in cadrul prezentarii Raportului privind inflatia.