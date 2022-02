Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, avand in vedere socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus.

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție a statului pe datele careia se realizeaza bugetul și rectificarile, a publicat recent o noua serie de estimari (11 februarie). Ei bine, in ceea ce privește creșterea economica pentru 2021 aceasta a anunțat 6,2%. Intre timp, saptamana aceasta…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde de lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. “Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern Brut de circa 1.190…

- Banca Mondiala și-a redus previziunile privind creșterea economica a Chinei in acest an și anul viitor, in condițiile in care a doua mare economie a lumii se confrunta cu provocari din ce in ce mai puternice, de la noua varianta Omicron pana la o scadere severa a sectorului imobiliar, scrie CNBC.

- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Noua strategie fiscal-bugetara, ce include principalele coordonate pentru realizarea bugetului de stat in 2022, a fost publicata duminica dimineața de Ministerul de Finanțe. Conform documentului, cresterea economica prognozata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza va fi de 4,6%, crestere reala.…

- Nu este clar când va fi adoptat bugetul pe 2022, dar avem câteva date cu privire la acesta, dintr-un document al Ministerului Finanțelor (scrisoarea cadru), plus din unele declarații ale celui care conduce instituția – Adrian Câciu. Conform acelui document, se pare ca vor merge…